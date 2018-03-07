На должность претендуют три политика

Как пишет издание , маловероятно, что Габриэль сохранит должность - несмотря на то, что политик является самым популярным членом Социал-демокартичнои партии между избирателей.

Как известно, должность министра иностранных дел в следующем немецком правительстве сохранена по квоте социал-демократов. Партия до сих официально не объявила своих кандидатов в правительство.

Среди возможных претендентов на эту должность СМИ называют нынешнего министра юстиции Гайко Мааса, министра по делам семьи Катарину Барли и вице-президента Бундестага Томаса Опперманна.