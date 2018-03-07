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Порошенко заявил, что Украина и ее энергетические партнеры должны доказать нецелесообразность строительства "Северного потока-2"
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07.03.2018 20:26
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Вопрос недопущения строительства "Северного потока-2" – это вопрос
энергетической безопасности Европы, заявил президент Украины Петр
Порошенко. Порошенко заявил, что будет поднимать проблему
строительства "Северного потока-2" в Германии Фото:
president.gov.ua "Украина является полноценным членом
Энергетического сообщества. Мы стараемся делать все возможное, в
том числе и принимаем участие в судебных процессах, где мы вместе с
Польшей участвуем, для демонстрации юридических аргументов
невозможности строительства "Северного потока-2", – отметил
президент.Он добавил, что будет поднимать этот вопрос в Германии,
куда поедет в ближайшие недели.Порошенко подчеркнул, что в вопросе
строительства Россией нового газопровода с Украиной солидарны
многие европейские страны."На сегодняшний день речь идет об
энергетической безопасности мира и целого континента, крупнейшего
рынка в мире. Если кто-то считает безопасностью, чтобы Россия имела
более 50% поставок газа и в любое время могла его перекрыть... я
думаю, что понимание шаг за шагом, день за днем к европейцам
приходит", – убежден президент.Он добавил, что с оптимизмом
относится к вопросу скоординированности позиции
по строительству "Северного потока-2".Проект "Северный
поток – 2", возглавляемый бывшим канцлером Германии
Герхардом Шредером, предусматривает строительство двух ниток
газопровода совокупной мощностью 55 млрд м³ газа в год из России в
Германию по дну Балтийского моря. Действующий газопровод "Северный
поток" состоит из двух ниток протяженностью 1224 км с пропускной
способностью 27,5 млрд м³ каждая. Он проходит по дну Балтийского
моря. "Газпром" начал поставки по этому газопроводу в 2012 году.В
декабре 2015 года президент Европейского совета Дональд Туск
заявил, что проект второй очереди газопровода "Северный поток"
не соответствует энергетическим правилам ЕС (Третьему
энергетическому пакету) и подрывает роль Украины как транзитера
газа.В марте 2016 года восемь стран Евросоюза (Венгрия, Латвия,
Польша, Румыния, Словакия, Чехия, Эстония и Литва) подписали
обращение в Еврокомиссию с протестом против проекта
газопровода. В то же время его строительство поддерживают Германия,
Франция, Австрия и Нидерланды, писала "Немецкая
волна". Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что в
ЕС нет единодушного согласия относительно переговоров с
Россией по "Северному потоку – 2".17 февраля 2018
года канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что не видит в
газопроводе угрозы для энергетической безопасности
Европы.Начать строительство второй очереди "Северного потока"
длиной 1200 км планируют в 2018 году. Ориентировочная
стоимость проекта – €9,5 млрд.
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