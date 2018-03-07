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ГПСУ начала проверку информации о незаконном посещения Крыма Ксенией Собчак
07.03.2018 20:28
ГПСУ начала проверку информации о незаконном посещения Крыма Ксенией Собчак
Если данные подтвердятся, ей будет запрещен въезд в страну на три года
Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) уже начала проверку сообщений о том, что Ксения Собчак ранее незаконно посещала Крым.
ГПСУ начала проверку информации о незаконном посещения Крыма Ксенией Собчак Фото: EPA/UPG

Об этом заявил помощник главы пограничной службы Украины Олег Слободян, передает "112 Украина".

"Мы видели эту информацию, приняли ее к сведению, по своим истокам проводим проверку и консультируемся с другими правоохранительными органами", - заявил он.

Слободян подчеркнул, что если информация подтвердится и Собчак действительно пересекала украинскую границу через временно нефункционирующие из-за оккупации полуострова пункты пропуска, и снова приедет в Украину, пограничная служба применит соответствующие нормы украинского законодательства.

Действующие законы предусматривают, что лица, которые незаконно посещали Крым, не допускаются на территорию страны и получают запрет на въезд на три года.

Напоминаем, ранее Собчак, кандидат в президенты РФ, заявила в эфире "Эхо Москвы", что отправила в посольство Украины письмо с просьбой разрешить ей въехать на полуостров через территорию Украины.

Впоследствии украинское посольство в России опровергло информацию об обращении Собчак за разрешением на въезд в Крым.

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