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В полиции Великобритании заявили, что Скрипаля пытались убить
07.03.2018 20:34
Отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британской полиции назвали попыткой двойного убийства. В полиции заявили, что Скрипаля и его дочь отравили умышленно Фото: ЕРА Роули не уточнил, с помощью какого вещества была осуществлена попытка убийства. Он рассказал, что полицейский, который первым прибыл на место покушения, находится в тяжелом состоянии в больнице.Полицейский добавил, что нет свидетельств широкого распространения отравляющего вещества на окружающих.

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