Премьер отметил, что позиция Украины в ситуации с "Газпромом" должна быть жесткой и последовательной

"Позиция Украины в ситуации с "Газпромом" должна быть жесткой и последовательной. "Газпром" должен выполнять приговор Стокгольмского арбитража, а также выполнять требование антимонопольного органа Украины и решений украинских судов. Сегодня разговаривал о наших действиях в связи с этим с Министром юстиции Украины Павлом Петренко" , - отмечает Гройсман, сообщает пресс-служба Кабмина.

Напомним, что 28 февраля Нафтогаз заявил, что " Газпром" обязали выплатить $2,56 млрд Украине . По словам председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, решение арбитража имеет более тысячи страниц. Он добавил, что срок уплаты для "Газпрома" начинается с на следующий день - то есть 1 марта 2018 года.

После этого "Газпром" вернул "Нафтогаза" предоплаты за газ и отказался поставлять его с 1 марта .

НАК "Нафтогаз Украины" призвал украинцев экономить газ - уменьшить температуру в помещениях. Министерство энергетики и угольной промышленности ввело временное ограничение потребления газа из-за дисбаланса в 15-20 млн кубов в сутки .

Впоследствии глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания собирается "немедленно начать" в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом Украины" на поставку и транзит газа.

В ответ Президент Украины Петр Порошенко заверил , что договор не будет расторгнут. По слвоам Президента, договор между "Нафтогазом" и "Газпромом" нельзя разорвать в одностороннем порядке.

В субботу, 3 марта, Кризисный комитет при Министерстве энергетики и угольной промышленности принял решение о снятии ограничения по газоснабжению учебных заведений Украины. МОН позволило с понедельника всем учебным заведениям возобновить работу .

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ситуация с поставками природного газа стабилизировалась .