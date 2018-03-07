Погода, Новости, загрузка...
Ответственность за катастрофу с российским самолетом взяли на себя сирийские исламисты
07.03.2018 20:43
Ответственность за катастрофу с российским самолетом взяли на себя сирийские исламисты
Как говорится в заявлении, по самолету был открыт огонь из пулеметов, когда он, заходя на посадку, находился в сотне метров от земли
Сирийская группировка "Джейш аль-Ислам" объявила, что самолет Ан-26 с российскими военными на борту был сбит.
Ответственность за катастрофу с российским самолетом взяли на себя сирийские исламисты

Об этом говорится в заявлении "Джейш аль-Ислам", которое цитирует ливанское издание Ad-Diyar, сообщает в среду "Медуза".

Как говорится в заявлении, по самолету был открыт огонь из пулеметов, когда он, заходя на посадку, находился в сотне метров от земли.

Уничтожение российского самолета утверждает "Джейш аль-Ислам", стало ответом на операцию правительственных сил в Восточной Гуте.

Минобороны РФ, сообщая 6 марта о катастрофе Ан-26, подчеркивало, что огневого воздействия на самолет не было. Основной версией авиакатастрофы считается техническая неисправность.

Город Восточная Гута, расположенный неподалеку от Дамаска, в феврале претерпел интенсивного обстрела со стороны правительственных войск, в результате которого, как сообщалось, погибли сотни мирных жителей.

Восточная Гута входит в одну из так называемых зон деэскалации, созданных в Сирии в сентябре 2017 года, мониторинг в ней осуществляет российская военная полиция.

"Джейш аль-Ислам" - одна из группировок, действующих в районе Восточной Гуты.

Ан-26, на борту которого находились 39 человек - российские военнослужащие, включая генерал-майора, разбился 6 марта во время захода на посадку у базы Хмеймим в Сирии.

  • В Сирии разбился российский транспортный самолет, погибли 32 человека
  • В Бразилии грабители за шесть минут похитили $ 5 млн с грузового самолета
  • Все люди, находившиеся на борту самолета, потерпевшего катастрофу в Иране, погибли

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить