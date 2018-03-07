В базу данных сайта "Миротворец" кандидата в президенты России Ксению Собчак внесли В раздел "Чистилище" Собчак внесли 7 марта Фото: sobchakprotivvseh.ru "Манипулирование общественно-значимой информацией с целью получения политических дивидендов. В 2014 году оправдывала российскую оккупацию АР Крым", – отметили на "Миротворце".В базу сайта (раздел "Чистилище") Собчак внесли 7 марта.Сайт волонтерского центра "Миротворец" действует с весны 2014 года. Туда регулярно попадают российские артисты.По данным Госпогранслужбы Украины, в 2017 году 104 деятелям культуры был запрещен въезд в Украину за незаконное посещение аннексированного Крыма.6 марта Собчак заявила, что обратилась в посольство Украины за разрешением на въезд в Крым.В Министерстве информационной политики Украины сообщили, что Собчак сможет приехать в аннексированный Крым со стороны материковой Украины, если она не посещала полуостров через закрытые пункты пропуска.В посольстве Украины в России отметили, что не получали от кандидата в президенты РФ обращения с просьбой о посещении аннексированного Крыма.Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал запрос Собчак на посещение Крыма "политической шизофренией". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки собчак украины внесли крым году Теги: крымский конфликт