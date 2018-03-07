В базу данных сайта "Миротворец" кандидата в президенты России
Ксению Собчак внесли В раздел "Чистилище" Собчак внесли 7 марта
Фото: sobchakprotivvseh.ru "Манипулирование общественно-значимой
информацией с целью получения политических дивидендов. В 2014 году
оправдывала российскую оккупацию АР Крым", – отметили на
"Миротворце".В базу сайта (раздел "Чистилище") Собчак внесли 7
марта.Сайт волонтерского центра "Миротворец" действует с весны 2014
года. Туда регулярно попадают российские артисты.По данным
Госпогранслужбы Украины, в 2017 году 104 деятелям культуры был
запрещен въезд в Украину за незаконное посещение
аннексированного Крыма.6 марта Собчак заявила, что обратилась
в посольство Украины за разрешением на въезд в Крым.В Министерстве
информационной политики Украины сообщили, что Собчак сможет
приехать в аннексированный Крым со стороны материковой
Украины, если она не посещала полуостров через закрытые пункты
пропуска.В посольстве Украины в России отметили, что не
получали от кандидата в президенты РФ обращения с просьбой о
посещении аннексированного Крыма.Министр иностранных дел Украины
Павел Климкин назвал запрос Собчак на посещение
Крыма "политической шизофренией".
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