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Матиос: Полиграф показал, что двое претендентов на должности руководителей ГБР имели карты иностранных государств: Румынии и Польши
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07.03.2018 20:58
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В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман главный
военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, что первый
вопрос, который задают во время проверки на полиграфе, касается
гражданства. Матиос: Есть компетентные службы, пусть разбираются
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Во время конкурса в ГБР
именно на полиграфе было установлено, что из 19 человек,
претендовавших на должности руководителей Бюро, двое имели карты
иностранных государств. Румынии и Польши", – сказал
прокурор.Он не стал называть фамилии, аргументировав это возможным
судебным преследованием."Есть компетентные службы, пусть
разбираются. У нас двоякое законодательство относительно "карты
поляка" и "карты румына". И в части двойного гражданства. Но если у
того, кто подает кандидатуру в руководители органа, имеющего права
расследовать производства в отношении президента, НАБУ
(Национального антикоррупционного бюро Украины. – ),
всех правоохранителей, органов исполнительной власти, включая
премьер-министра, есть "карта поляка" с правом постоянного
проживания за рубежом – это же нонсенс!" – считает
Матиос.По его словам, сам он "проверок прошел больше, чем кто бы то
ни было"."В том числе, единственным из всех руководителей
правоохранительных органов, моего и высшего уровней, несколько раз
прошел полиграф. ...Я сознательно номинировался на должность одного
из руководителей НАБУ. Не выиграл этот конкурс. Шел в ГБР. Тоже не
проголосовала комиссия. Но я сделал то, что требовал закон: прошел
полиграф, ответил на все вопросы", – заявил прокурор.Матиос
отметил, что при проверке на полиграфе вопрос о гражданстве –
первый.Закон о Госбюро расследований был принят Верховной
Радой 2 ноября 2015 года и является частью так называемого
пакета безвизовых законов. Президент подписал его в январе
2016 года, а 1 марта закон вступил в силу.16 ноября 2017 года
конкурсная комиссия избрала Романа Трубу директором Госбюро
расследований, Ольгу Варченко – первым заместителем
главы ГБР, а Александра Буряка – замдиректора бюро.В
феврале 2018 года Труба отмечал, что претенденты на должности в
ГБР должны пройти проверку на полиграфе.
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