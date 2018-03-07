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Навальный заявил, что ЦИК РФ отказался аккредитовать на выборы его наблюдателей
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07.03.2018 21:06
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Центральная избирательная комиссия России отказалась выдать
аккредитацию на выборы президента наблюдателям от издания
"Левиафан", созданного Фондом борьбы с коррупцией, сообщил
оппозиционный политик Алексей Навальный. Навальный заявил, что ЦИК
РФ не дает доступ на выборы независимым наблюдателям Фото: ЕРА
Политик отметил, что грамотные и активные наблюдатели обычно
находятся на избирательных участках не от кандидатов, а от СМИ.
Однако ЦИК уже отказал в аккредитации изданию "Молния", которое
выставило больше только наблюдателей на предыдущих выборах, а также
наблюдателям от издания "Левиафан", созданного Фондом борьбы с
коррупцией."Левиафан" вообще лишен регистрации по суду, и запись об
этом есть в реестре Роскомнадзора... 4500 наблюдателей остаются без
направлений. Понятное дело, что мы ни о каком суде знать не знали.
Никто нас не уведомлял, не вызывал. Еще несколько дней назад (мы
это мониторим) в реестре Роскомнадзора "Левиафан" был как
действующее СМИ", – подчеркнул он.По мнению Навального, власти
готовят вбросы, чтобы "повысить" явку избирателей на
выборы.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018
года, за этот пост будут бороться восемь человек: Сергей
Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ),
Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская
инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов
(Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"), а также действующий
президент Владимир Путин.25 декабря 2017 года ЦИК РФ принял
решение об отказе в регистрации Навального из-за его
судимости. Навальный в ответ разместил в интернете
видеообращение, в котором объявил о "забастовке избирателей" в
связи с отказом Центризбиркома допускать его на выборы.
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