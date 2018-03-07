Сводка Новостей
- Суд разрешил заочное расследование в отношении Курченко
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|Суд разрешил заочное расследование в отношении Курченко
|07.03.2018 21:14
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https://www.facebook.com/LarysaSargan/posts/1867079193365596
Так, Генпрокуратура может осуществлять специальное досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Курченко в создании и обеспечении деятельности преступной организации с целью совершения тяжких и отдельно тяжких преступлений, а также совершении в ее составе ряда уголовных преступлений.Сарган напомнила, что он подозревается в завладении чужим имуществом, средствами государственных и других банковских учреждений, государственных предприятий топливно-энергетического сектора экономики, в уклонении от уплаты налогов, отмывании доходов, полученных преступным путем, и организации фиктивного предпринимательства."По соответствующим фактам Курченко сообщено о подозрении. Санкция самой тяжелой из инкриминируемых подозреваемому статей предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет", – говорится в сообщении.Во времена президентства Януковича Курченко руководил компанией "Восточно-европейская топливно-энергетическая компания" (ВЕТЭК), которая занималась торговлей сжиженным газом и нефтепродуктами. В отношении беглого бизнесмена в Украине расследуется несколько уголовных производств, он объявлен в международный розыск.По данным министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, аферы Курченко только в 2013 году стоили госбюджету 26 млрд грн. Украинские власти утверждают, что Курченко получил гражданство РФ.
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