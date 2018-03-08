Бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которые
были найдены в британском Солсбери 4 марта в бессознательном
состоянии, все еще находятся в коме, сообщает телеканал Sky News.
случай произошел 4 марта Фото: ЕРА На данный момент все трое
находятся в реанимации.Министр иностранных дел Борис Джонсон
подчеркнул, что Британия будет жестко реагировать на любые
доказательства участия РФ в возможном отравлении
Скрипаля.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в
Кремле не удивлены подозрениями о причастности РФ к
инциденту.По данным издания The Guardian, Скрипаль был
отравлен нервно-паралитическим веществом.Британская полиция и
разведка (MI5) рассматривают версию покушения, спонсируемого
властями РФ.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В
2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских
агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между
США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в
Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище
в Великобритании.
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