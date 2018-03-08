Президент России Владимир Путин заявил, что готов устроить глобальную катастрофу для человечества, если существование РФ окажется под угрозой. Путин: Если кем-то принято решение уничтожить Россию, для человечества это будет глобальная катастрофа Фото: ЕРА России. Об этом он заявил в фильме "Миропорядок 2018", опубликованном в соцсетях российским телеведущим Владимиром Соловьевым."Если кем-то принято решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Для мира это будет глобальная катастрофа. Но я все-таки, как гражданин России и глава российского государства хочу задаться вопросом, – а зачем нам такой мир, если там не будет России?" – отметил Путин. Главная цитата фильма «Миропорядок-2018».Путин: Если кем-то принято решение уничтожить Россию, у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Но зачем нам такой мир, если там не будет России? pic.twitter.com/uSO3f86baf — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 марта 2018 г. 1 марта 2018 года во время обращения к Федеральному собранию президент РФ Путин рассказал о создании крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и "практически неограниченной дальностью полета", которая пока не имеет названия, но была проверена на полигоне в конце 2017 года.Также, по его словам, уже принят на вооружение гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс "Кинжал", началось серийное производство нового ракетного комплекса "Авангард" и проводятся испытания тяжелой межконтинентальной ракеты "Сармат".Во время выступления главы Кремля показали видео с пробными запусками ракет и анимационные ролики с моделированием поражения условных целей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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