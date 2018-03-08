Сводка Новостей
- Сайт "ГОРДОН" подвергся мощной DDoS-атаке
- В Черное море зашел американский десантный корабль Oak Hill
- В Белом доме заявили, что Трамп выиграл суд у порноактрисы Сторми Дэниелс
- Ратаковски показала купание в бассейне
- Присутствие в Сирии необходимо Путину для начала переговоров о разделе сфер влияния – Боровой
|Путин: Если кем-то принято решение уничтожить Россию, у нас возникает право ответить. Зачем нам мир без России?
|08.03.2018 02:17
|
Главная цитата фильма «Миропорядок-2018».Путин: Если кем-то принято решение уничтожить Россию, у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Но зачем нам такой мир, если там не будет России? pic.twitter.com/uSO3f86baf— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 марта 2018 г.
1 марта 2018 года во время обращения к Федеральному собранию президент РФ Путин рассказал о создании крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и "практически неограниченной дальностью полета", которая пока не имеет названия, но была проверена на полигоне в конце 2017 года.Также, по его словам, уже принят на вооружение гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс "Кинжал", началось серийное производство нового ракетного комплекса "Авангард" и проводятся испытания тяжелой межконтинентальной ракеты "Сармат".Во время выступления главы Кремля показали видео с пробными запусками ракет и анимационные ролики с моделированием поражения условных целей.
Поделитесь статьей с друзьями