Руководитель государственного предприятия "Київоблбудінвест" требовал взятку за решение вопроса о перечислении денежных средств за действительно выполненные компанией работы по строительству детского сада в Киевской области. Мужчину задержали в момент получения всей суммы взятки Фото: kyiv.gp.gov.ua "Руководитель госпредприятия требовал от представителя строительной компании "откат" в сумме 330 тыс. грн ($12 200) за решение вопроса о перечислении денежных средств за действительно выполненные этой компанией работы по строительству детского сада в Киевской области", – говорится в сообщении.Мужчину задержали в момент получения всей суммы взятки.Ему готовят подозрение в совершении преступления по статье Уголовного кодекса Украины "получение взятки". Согласно данным, обнародованным на сайте предприятия, его руководителем является Юрий Агафонов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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