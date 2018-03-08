Руководитель государственного предприятия "Київоблбудінвест"
требовал взятку за решение вопроса о перечислении денежных средств
за действительно выполненные компанией работы по строительству
детского сада в Киевской области. Мужчину задержали в момент
получения всей суммы взятки Фото: kyiv.gp.gov.ua "Руководитель
госпредприятия требовал от представителя строительной компании
"откат" в сумме 330 тыс. грн ($12 200) за решение вопроса о
перечислении денежных средств за действительно выполненные этой
компанией работы по строительству детского сада в Киевской
области", – говорится в сообщении.Мужчину задержали в момент
получения всей суммы взятки.Ему готовят подозрение в совершении
преступления по статье Уголовного кодекса Украины "получение
взятки". Согласно данным, обнародованным на сайте предприятия,
его руководителем является Юрий Агафонов.
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