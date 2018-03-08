Как сообщают местные телеканалы, стрельба в школе Huffman High
School города Бирмингем в американском штате Алабама была
случайной. Девушка умерла по дороге в больницу Фото: Jonathan
Hardison / Twitter Еще два человека получили ранения, один из них
находится в тяжелом состоянии. Вторым пострадавшим оказался
школьный служащий.Как сообщает телеканал WBRC, начальник полиции
Бирмингема Орландо Уилсон заявил, что стрельба была
случайной. На данный момент устанавливаются обстоятельства
произошедшего.
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