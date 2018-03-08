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Посол Венгрии о Закарпатье: Ничего плохого в автономии нет
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08.03.2018 02:49
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Венгерское нацменьшинство Закарпатья из-за ситуации на Донбассе
сейчас не требует автономии, отметил посол Венгрии в Украине Эрно
Кешкень. Кешкень (в центре) о возможной автономии венгров в
Закарпатье: Не надо в этом видеть сепаратизм Фото: kijev.mfa.gov.hu
"Автономия означает, что люди могут самостоятельно принимать
решения по непосредственно касающимся их вопросам. Часто в этом
видят сепаратизм. Не надо в этом видеть сепаратизм. Даже сам
губернатор Закарпатья Геннадий Москаль говорит, что в Закарпатье
никакого сепаратизма нет", – отметил он.Кешкень подчеркнул,
что "ничего плохого в автономии нет" и привел пример из европейской
практики."В автономной провинции – итальянском Южном Тироле,
например, обучение проходит на немецком языке для немецкого
национального меньшинства, а государственный – итальянский
язык – они изучают как иностранный, по такой методике. В этом
ничего плохого нет. Понятно, что случае Украины сегодня сказывается
ситуация, которая сложилась на востоке... Но разве вы слышали,
чтобы в последние годы венгры в Украине требовали
автономию?", – заявил он.Посол заверил, что венгры Закарпатья
сейчас не акцентируют внимание на своем самоопределении.В ноябре
2017 года вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен отметил, что венгры за
границей имеют право на автономию, венгерское гражданство и право
голоса.В марте 2018 года министр иностранных дел Венгрии Петер
Сийярто заявил, что Украина ущемила в правах венгерское
меньшинство, одобрив закон "Об образовании".Глава Закарпатской
облгосадминистрации Москаль обещал, что не допустит реализации
"донбасского сценария" в регионе.
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