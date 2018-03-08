Венгерское нацменьшинство Закарпатья из-за ситуации на Донбассе сейчас не требует автономии, отметил посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень. Кешкень (в центре) о возможной автономии венгров в Закарпатье: Не надо в этом видеть сепаратизм Фото: kijev.mfa.gov.hu "Автономия означает, что люди могут самостоятельно принимать решения по непосредственно касающимся их вопросам. Часто в этом видят сепаратизм. Не надо в этом видеть сепаратизм. Даже сам губернатор Закарпатья Геннадий Москаль говорит, что в Закарпатье никакого сепаратизма нет", – отметил он.Кешкень подчеркнул, что "ничего плохого в автономии нет" и привел пример из европейской практики."В автономной провинции – итальянском Южном Тироле, например, обучение проходит на немецком языке для немецкого национального меньшинства, а государственный – итальянский язык – они изучают как иностранный, по такой методике. В этом ничего плохого нет. Понятно, что случае Украины сегодня сказывается ситуация, которая сложилась на востоке... Но разве вы слышали, чтобы в последние годы венгры в Украине требовали автономию?", – заявил он.Посол заверил, что венгры Закарпатья сейчас не акцентируют внимание на своем самоопределении.В ноябре 2017 года вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен отметил, что венгры за границей имеют право на автономию, венгерское гражданство и право голоса.В марте 2018 года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина ущемила в правах венгерское меньшинство, одобрив закон "Об образовании".Глава Закарпатской облгосадминистрации Москаль обещал, что не допустит реализации "донбасского сценария" в регионе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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