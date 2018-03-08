Бывший российский шпион Сергей Скрипаль, его дочь Юлия, которые были найдены в британском Солсбери 4 марта в бессознательном состоянии, а также полицейский, первым прибывший на место происшествия, находятся в реанимации, сообщает телеканал Sky News. Этот материал можно прочитать и на украинском языке случай произошел 4 марта Фото: ЕРА На данный момент все трое находятся в реанимации.Министр иностранных дел Борис Джонсон подчеркнул, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены подозрениями о причастности РФ к инциденту.По данным издания The Guardian, Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом.Британская полиция и разведка (MI5) рассматривают версию покушения, спонсируемого властями РФ.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки находятся марта его бывший место Теги: мир