Бывший российский шпион Сергей Скрипаль, его дочь Юлия, которые
были найдены в британском Солсбери 4 марта в бессознательном
состоянии, а также полицейский, первым прибывший на место
происшествия, находятся в реанимации, сообщает телеканал Sky News.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке случай
произошел 4 марта Фото: ЕРА На данный момент все трое находятся в
реанимации.Министр иностранных дел Борис Джонсон подчеркнул,
что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства
участия РФ в возможном отравлении Скрипаля.Спикер президента
РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены
подозрениями о причастности РФ к инциденту.По данным издания
The Guardian, Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим
веществом.Британская полиция и разведка (MI5)
рассматривают версию покушения, спонсируемого властями
РФ.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В 2006 году
его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в
Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и
Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию
вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в
Великобритании.
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