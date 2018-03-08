Семья из трех человек и еще один гражданин пострадали в ходе
нападения неизвестного в столице Австрии Вене. После второго
нападения был задержан уроженец Афганистана. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке случай произошел вечером 7 марта
Фото: ЕРА Первое набег произошло у японского ресторана в районе
площади Нестройплатц. Там пострадала семья.Злоумышленник с
места преступления скрылся. Вскоре стало известно о еще одном
нападении – в районе площади Пратерштерн. Связано ли
второе набег с первым, пока неизвестно.По данным
агентства Reuters, первые трое пострадавших находятся в
тяжелом состоянии – это отец, мать и их 17-летняя дочь.После
второго нападения полиция задержала гражданина Афганистана, однако
больше никаких подробностей не сообщается.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира