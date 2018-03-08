Украина не будет высылать венгерского посла Эрно Кешкеня, заверила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. Зеркаль: Венгерские политики заигрались в выборы По ее словам высылать посла украинские власти не будут, потому что это "не дипломатично".Замминистра отметила, что венгерские политики "заигрались в выборы не только на нашей территории, но и в Румынии, и в Словакии"."Ну, румыны в ЕС, а мы все-таки зависим от того, как венгры будут вести себя в НАТО, и здесь есть определенные особенности. В то же время, я думаю, что мы заняли довольно жесткую позицию. Она у нас неизменна и по закону "Об образовании", и по остальным вопросам", – заверила Зеркаль.Кешкень в интервью "Українським новинам" от 7 марта заявил, что требование автономии для венгерского нацменьшинства в Закарпатской области нельзя считать сепаратизмом. При этом дипломат заверил, что из-за войны на Донбассе этот вопрос сейчас неактуален.До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отмечал, что Украина ущемила в правах венгерское меньшинство, одобрив закон "Об образовании". Он обещал блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО, пока Киев не внесет изменения в документ.В Минобразования Украины сообщали, что согласны отложить имплементацию языковой статьи закона "Об образовании" до 2023 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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