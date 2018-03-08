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Зеркаль обвинила посла Венгрии в превышении полномочий из-за его слов об автономии в Закарпатье
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08.03.2018 03:21
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Украина не будет высылать венгерского посла Эрно Кешкеня, заверила
заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской
интеграции Елена Зеркаль. Зеркаль: Венгерские политики заигрались в
выборы По ее словам высылать посла украинские власти не будут,
потому что это "не дипломатично".Замминистра отметила, что
венгерские политики "заигрались в выборы не только на нашей
территории, но и в Румынии, и в Словакии"."Ну, румыны в ЕС, а мы
все-таки зависим от того, как венгры будут вести себя в НАТО, и
здесь есть определенные особенности. В то же время, я думаю, что мы
заняли довольно жесткую позицию. Она у нас неизменна и по закону
"Об образовании", и по остальным вопросам", – заверила
Зеркаль.Кешкень в интервью "Українським новинам" от 7 марта заявил,
что требование автономии для венгерского нацменьшинства в
Закарпатской области нельзя считать сепаратизмом. При этом
дипломат заверил, что из-за войны на Донбассе этот вопрос сейчас
неактуален.До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
отмечал, что Украина ущемила в правах венгерское меньшинство,
одобрив закон "Об образовании". Он обещал блокировать
сближение Украины с ЕС и НАТО, пока Киев не внесет изменения в
документ.В Минобразования Украины сообщали, что согласны
отложить имплементацию языковой статьи закона "Об образовании"
до 2023 года.
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