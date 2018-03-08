Прокурор намерен оспорить решение суда Тегерана, согласно которому
осужденная на 24 месяца гражданка Ирана сможет выйти на свободу
через три месяца. Хиджаб является одной из ценностей исламского
общества. Фото: ЕРА Прокурор сослался на ст. 638 Исламского
уголовного кодекса, согласно которому хиджаб является одной из
ценностей исламского общества.Фамилию женщины не озвучили.
Отмечается, что ее действия названы "притворством".Прокурор намерен
оспорить решение суда, который предусмотрел условно-досрочное
освобождение осужденной через три месяца после начала отбывания
срока. Долатабади выступает за полное двухлетнее наказание.
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