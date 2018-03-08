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"П...здец – это целая страна". Российский музыкант Лебединский представил песню-пародию. Видео
08.03.2018 03:45
Российский оппозиционер и музыкант Алексей Лебединский (Профессор Лебединский) представил свою новую песню под названием "П...здец – это я". Он опубликовал клип в своем аккаунте в YouTube. Текст песни изобилует нецензурными выражениями. "П...здец – это целая страна", – поет музыкант, в то время как исполняющие роль массовки в клипе несут портреты экс-руководителя СССР Иосифа Сталина, экс-главы нацистской Германии Адольфа Гитлера и президента РФ Владимира Путина. Этот материал можно прочитать и на украинском языке   | Вчера 23.02 | комментариев: Клип Лебединского содержит нецензурные слова Скриншот: Алексей Лебединский / YouTube видео Видео: Алексей Лебединский / YouTube

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