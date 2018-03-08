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Труханов рассказал, что Саакашвили, будучи губернатором, "ябедничал" на него в Администрацию Президента
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08.03.2018 04:08
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Лидер "Руху нових сил" Михаил Саакашвили планировал полтора года
отработать председателем Одесской облгосадминистрации и вернуться в
Грузию, сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов. Труханов: Когда
назначили Саакашвили, я были очарован им Фото: omr.gov.ua "Когда
назначили Саакашвили, и я, и одесситы были очарованы им. Нам
рассказывали, что приедут специалисты, которые сотворили чудо
(в Грузии. – ), что инвестиции хлынут в город рекой.
Сразу же от Саакашвили поступило встречное предложение: "Геннадий,
я здесь на полтора года, мне нужно показать успех. Потом я вернусь
в Грузию", – рассказал градоначальник.По словам Труханова,
экс-президент Грузии на новом посту беспокоился о позитивном
пиаре."Приходит как-то Саакашвили и говорит: "Геннадий, я хочу,
чтобы мое появление в Одессе все заметили. Давай подсветим фасады
зданий". Я сказал, что идея классная, мы этим занимаемся: проводим
инвентаризацию только хозяйства, которой не было 20 лет, дальше
будем искать партнеров или привлекать кредитные средства. Но это
займет минимум полгода. Мы не можем просто так взять установить
лампочки – фасады же еще отремонтировать надо, прежде чем
подсвечивать. Однако, его это не устраивало – делать нужно
было "здесь и сейчас", – поделился мэр.Труханов утверждает,
что со временем Саакашвили "просто начал ябедничать" на него в
Администрацию Президента."Но видимо в АП видели необоснованность
этих жалоб, поскольку не отдельно реагировали. Я ведь тоже мог
приехать объясниться, почему не желаю ставить подсветку на
полуразвалившиеся фасады", – отметил чиновник.Саакашвили
возглавлял Одесскую облгосадминистрацию с мая 2015-го
по ноябрь 2016 года. Уходя в отставку, политик обвинил
президента Украины Петра Порошенко в поддержке "коррупционного
клана Труханова".Национальное антикоррупционное бюро
Украины подозревает мэра Одессы в нанесении ущерба городскому
бюджету.
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