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|Присутствие в Сирии необходимо Путину для начала переговоров о разделении сфер влияния – Боровой
|08.03.2018 04:24
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Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства".В сентябре 2015 года к конфликту присоединилась Россия. В марте 2016 года Путин приказал начать вывод основных российских сил из страны, однако авиационная группировка РФ продолжала наносить удары по позициям сил, противостоящих президенту Сирии Башару Асаду.11 декабря 2017 года Путин приказал начать вывод российских войск из Сирии в пункты постоянной дислокации на территории РФ. 22 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил ему, что приказ о выводе группировки российских войск из Сирии выполнен.По словам министра, в Сирии остались три батальона военной полиции, центр примирения сторон, пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе и авиационная группа на базе Хмеймим.
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