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"Без вас мы бы не состоялись". Кличко поздравил женщин с 8 марта. Видео
08.03.2018 04:32
Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинских женщин с праздником 8 марта. Его видеообращение опубликовали на YouTube-канале партии УДАР. "Вы поддерживаете, когда сложно, вдохновляете мечтать и воплощать мечты в жизнь. Без вас мы бы не состоялись! С праздником весны вас, дорогие женщины! Мы вас любим! Мира вам, счастья и улыбок судьбы!", – сказал градоначальник. Этот материал можно прочитать и на украинском языке   | Мэр Киева поблагодарил женщин за вдохновение Скриншот: Партія УДАР Віталія Кличка / YouTube видео Видео: Партія УДАР Віталія Кличка / YouTube

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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