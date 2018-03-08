Предварительной причиной смерти двух мужчин и женщины на разных
этажах дома во Львове называют отравление угарным газом. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Тела нашли в доме на
улице Сигновка Фото: google.com.ua/maps Одно тело, мужчины 1965
года рождения, обнаружили на первом этаже, а на втором –
женщину и мужчину 1955 года рождения, а также пса.По
предварительным данным, причиной гибели людей и животного стало
отравление угарным газом.В горсовете отмечают, что отопление в
восьмиквартирном доме печное. При этом в одной из квартир была
закрыта вытяжка.5 марта погибли восемь человек в доме с печным
отоплением в Бердичеве Житомирской области. По предварительным
данным, смерть наступила вследствие отравления угарным газом.
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