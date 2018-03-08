Чтобы остановить миграцию украинцев за рубеж в Украине необходимо
развивать экономику и повышать зарплаты, отметил
вице-премьер-министр Павел Розенко. Розенко: Миллионы украинцев
работают за границей, но не отказываются от гражданства Фото: Павло
Розенко / Facebook "Это люди, которые не отказываются от
украинского гражданства. Они работают за рубежом на временной или
постоянной основе", – отметил он.Розенко признал, что в
Украине "необходимо развивать экономику и поднимать заработные
платы высококвалифицированным работникам до нормального уровня".В
декабре 2017 года вице-премьер, министр регионального развития,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко
говорил, что миграцию украинцев за границу остановит зарплата в 16
тыс. грн.
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