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Розенко сообщил, что за границей работают от 2,5 до 4 млн украинцев
08.03.2018 04:56
Чтобы остановить миграцию украинцев за рубеж в Украине необходимо развивать экономику и повышать зарплаты, отметил вице-премьер-министр Павел Розенко. Розенко: Миллионы украинцев работают за границей, но не отказываются от гражданства Фото: Павло Розенко / Facebook "Это люди, которые не отказываются от украинского гражданства. Они работают за рубежом на временной или постоянной основе", – отметил он.Розенко признал, что в Украине "необходимо развивать экономику и поднимать заработные платы высококвалифицированным работникам до нормального уровня".В декабре 2017 года вице-премьер, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко говорил, что миграцию украинцев за границу остановит зарплата в 16 тыс. грн.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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