Демократическая партия в Сенате США прилагает "исторические усилия", чтобы помешать работе Белого дома, отметила пресс-секретарь администрации американского президента Сара Сандерс. Сандерс прокомментировала текучку кадров в Белом доме Фото: EPA Она назвала эту цифру "поразительной" и сказала, что Демократическая партия в Сенате прилагает "исторические усилия, чтобы помешать администрации Белого дома функционировать"."Тактика сенатора Чака Шумера (возглавляющего демократическое меньшинство. – ) привела к тому, что в состав нынешней администрации утверждены на 102 кандидата меньше, чем до этого", – подчеркнула пресс-секретарь.По словам Сандерс, демократы "насильно добиваются проведения процедурных голосований по номинантам, что занимает слишком много времени, а затем все равно голосуют за их утверждение".При этом она не видит проблемы в уходе из администрации Трампа ряда чиновников"У этой администрации был исторический год. Белый дом – это место, где очень напряженно работают, и нет ничего странного в том, что люди приходят и уходят. Все равно мы продолжаем делать отличную работу и фокусируемся на задачах, поставленных президентом", – заверила Сандерс.В марте об уходе в отставку заявили директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс и экономический советник президента США Гэри Кон.По данным Reuters, последовать их примеру могут глава аппарата Белого дома Джон Келли и советник по нацбезопасности Герберт Макмастер.Президент США Дональд Трамп признал, что Белый дом покидает "много людей"."На самом деле это действительно захватывающе и бодряще... Мне нравится беспорядок. Это действительно хорошо", – отметил он. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки дома администрации сандерс белого что Теги: мир