Президент Украины Петр Порошенко выполнил предвыборное обещание о децентрализации, отметил мэр Одессы Геннадий Труханов. Труханов: Я доволен сегодня результатами и тем, что произошло в 2014 году Фото: omr.gov.ua Градоначальник признал, что дело, которое расследуют против него может навредить репутации президентской команды."Я – человек, который ходит с подозрением от НАБУ. Это не лучшая поддержка. Не знаю, хотят ли этого (на Банковой. – ), – сказал Труханов.Мэр Одессы заверил, что в Администрации Президента о грядущих выборах с ним никто не говорил."Я доволен сегодня результатами и тем, что произошло в 2014 году. Когда в Одессу приезжал еще кандидат в президенты Петр Алексеевич Порошенко вместе с Геннадием Зубко и Владимиром Гройсманом, и в Оперном театре они презентовали стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки труханов что одессы мэр порошенко Теги: политика