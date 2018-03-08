Оккупанты на Донбассе применяли гранатометы и стрелковое оружие, сообщили в пресс-центре штаба АТО. Украинских военных обстреливали на донецком и луганском направлениях Фото: Прес-центр штабу АТО / Facebook Об этом утром 8 марта сообщил пресс-центр штаба АТО.Согласно сводке, на луганском направлении из гранатометов и пулеметов обстреливали украинские позиции возле Луганского и Троицкого. На донецком направлении сепаратисты использовали стрелковое оружие возле Красногоровки, говорится в сообщении. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1879325338744930 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.В 00.00 23 декабря 2017 года в зоне конфликта было объявлено новогодне-рождественское перемирие. 24 декабря, согласно сообщениям украинских военных, боевики нарушили договоренности и открыли огонь.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения. Последняя попытка ввести режим прекращения огня на Донбассе провалилась 5 марта 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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