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|McDonald"s впервые в истории изменил логотип к 8 марта
|08.03.2018 06:47
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Lynwood @McDonalds flips iconic golden arches into W to honor International Women's Day https://t.co/PZwwCLTkSG pic.twitter.com/SohZXHDZzs— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) 7 марта 2018 г.
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