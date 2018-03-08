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В Канаде более 500 врачей попросили не повышать им зарплаты
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08.03.2018 07:43
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Врачи Квебека назвали надбавки "шокирующими" и предложили направять
их жителям провинции. Врачи напомнили властям о низких окладах
медсестер Фото: pixabay.com "Мы, врачи из Квебека, которые верят в
сильную государственную систему, выступаем против роста зарплат, о
котором договорились наши медицинские ассоциации", – говорится
в обращении.Медики отмечают, что подобные прибавки неуместны на
фоне низких окладов медсестер и сложностей с доступом к
здравоохранению между пациентов."Эти надбавки – еще более
шокирующие, если учитывать, что наши медсестры, клерки и другие
профессионалы работают в очень трудных условиях, а пациенты живут в
условиях отсутствия доступа к необходимым услугам из-за резких
сокращений, произошедших в последние годы, и централизации власти в
руках министерства здравоохранения", – подчеркивается в
заявлении.Авторы документа предлагают передать сэкономленные таким
образом деньги системе здравоохранения Квебека, чтобы помочь
жителям провинции.
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