Врачи Квебека назвали надбавки "шокирующими" и предложили направять их жителям провинции. Врачи напомнили властям о низких окладах медсестер Фото: pixabay.com "Мы, врачи из Квебека, которые верят в сильную государственную систему, выступаем против роста зарплат, о котором договорились наши медицинские ассоциации", – говорится в обращении.Медики отмечают, что подобные прибавки неуместны на фоне низких окладов медсестер и сложностей с доступом к здравоохранению между пациентов."Эти надбавки – еще более шокирующие, если учитывать, что наши медсестры, клерки и другие профессионалы работают в очень трудных условиях, а пациенты живут в условиях отсутствия доступа к необходимым услугам из-за резких сокращений, произошедших в последние годы, и централизации власти в руках министерства здравоохранения", – подчеркивается в заявлении.Авторы документа предлагают передать сэкономленные таким образом деньги системе здравоохранения Квебека, чтобы помочь жителям провинции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки квебека врачи против более медсестер Теги: мир