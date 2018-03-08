С президентом РФ Владимиром Путиным никто не ведет переговоры, несмотря на участие РФ в конфликтах в Европе и Сирии, отметил российский оппозиционер и политический знаток Константин Боровой. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Боровой считает, что Запад не готов к глобальным переговорам с Путиным Фото: Константин Боровой / Facebook "Там попытка вступить в прямой конфликт с коалицией и США. У Путина серьезная проблема, с ним никто не хочет вести переговоры. Для него это потеря влияния в мире. Он и в Украине, и в Сирии, и в Европе конфликтует, а с ним никто переговоры не ведет. Ему, конечно, предлагают какие-то решения, но ему нужны глобальные переговоры", – считает он.По словам политического эксперта, российский президент мечтает о "новой Ялте" с разделением сфер влияния."Сейчас это не артикулируется, но имеется в виду многополярный мир, зоны влияния. Сирия – это попытка вынудить коалицию начать глобальный процесс переговоров для раздела сфер влияния. Но, насколько я понимаю, Запад не готов в таких категориях решать проблемы мировой политики", – отметил Боровой. Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". В сентябре 2015 года к конфликту присоединилась Россия. В марте 2016 года Путин приказал начать вывод основных российских сил из страны, однако авиационная группировка РФ продолжала наносить удары по позициям сил, противостоящих президенту Сирии Башару Асаду.11 декабря 2017 года Путин приказал начать вывод российских войск из Сирии в пункты постоянной дислокации на территории РФ. 22 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил ему, что приказ о выводе группировки российских войск из Сирии выполнен.По словам министра, в Сирии остались три батальона военной полиции, центр примирения сторон, пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе и авиационная группа на базе Хмеймим. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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