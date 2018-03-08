Модель Эмили Ратаковски показала снимок, для которого позировала в бассейне. Ратаковски: Утро в пустыне Фото: emrata / Instagram Фото она опубликовала в Instagram."Утро в пустыне", – написала она. Morning in the desert Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) Мар 6, 2018 в 11:41 PST Этот снимок стал первой фотографией в стиле ню, опубликованной Ратаковски после бракосочетания.23 февраля Ратаковски вышла замуж за 30-летнего актера Себастьяна Бир-Маккларда.Ранее Ратаковски позировала обнаженной для Harper's Bazaar и вместе со светской львицей Ким Кардашян снялась топлес, показывая при этом средний палец.Эмили Ратаковски имеет польские, английские, немецкие, еврейские и ирландские корни.В 14 лет она подписала договор с модельным агентством Ford Models. Работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, получила известность в модельном бизнесе после работы с фотографом Тони Дюраном. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки ратаковски эмили после модель instagram Теги: новости