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Ратаковски показала купание в бассейне
08.03.2018 08:47
Модель Эмили Ратаковски показала снимок, для которого позировала в бассейне. Ратаковски: Утро в пустыне Фото: emrata / Instagram Фото она опубликовала в Instagram."Утро в пустыне", – написала она.

Morning in the desert

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) Мар 6, 2018 в 11:41 PST
Этот снимок стал первой фотографией в стиле ню, опубликованной Ратаковски после бракосочетания.23 февраля Ратаковски вышла замуж за 30-летнего актера Себастьяна Бир-Маккларда.Ранее Ратаковски позировала обнаженной для Harper's Bazaar и вместе со светской львицей Ким Кардашян снялась топлес, показывая при этом средний палец.Эмили Ратаковски имеет польские, английские, немецкие, еврейские и ирландские корни.В 14 лет она подписала договор с модельным агентством Ford Models. Работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, получила известность в модельном бизнесе после работы с фотографом Тони Дюраном.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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