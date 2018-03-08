Десантный корабль Oak Hill ВМС США будет участвовать в военных учениях Spring Storm 2018, которые пройдут 8–15 марта в районе румынского порта Констанца. Среди прочего американские военные будут отрабатывать высадку десанта на румынский берег. Американские морпехи будут участвовать в учения в Румынии Фото: Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet / Flickr На борту судна находится около 500 морских пехотинцев. Он следует к берегам Румынии. Oak Hill будет участвовать в военных учениях Spring Storm 2018, которые пройдут 8–15 марта в районе румынского порта Констанца. Среди прочего американские военные будут отрабатывать высадку десанта на румынский берег. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки будут марта американские участвовать среди Теги: происшествия