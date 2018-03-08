Десантный корабль Oak Hill ВМС США будет участвовать в военных
учениях Spring Storm 2018, которые пройдут 8–15 марта в районе
румынского порта Констанца. Среди прочего американские военные
будут отрабатывать высадку десанта на румынский берег. Американские
морпехи будут участвовать в учения в Румынии Фото: Commander, U.S.
Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet / Flickr На борту судна
находится около 500 морских пехотинцев. Он следует к берегам
Румынии. Oak Hill будет участвовать в военных
учениях Spring Storm 2018, которые пройдут 8–15 марта в районе
румынского порта Констанца. Среди прочего американские военные
будут отрабатывать высадку десанта на румынский берег.
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