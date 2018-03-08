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Сайт "ГОРДОН" подвергся мощной DDoS-атаке
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08.03.2018 09:18
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Как сообщила главный редактор "ГОРДОН" Алеся Бацман, в ночь на 8
марта сайт издания около часа был недоступен из-за DDoS-атаки.
нападение на сайт издания началась примерно в 23.30 7 марта
Фото: pixabay.com Как сообщила главред "ГОРДОН" Алеся
Бацман, технические специалисты уже установили, что это
была нападение DNS Amplification. При этом виде
атаки злоумышленники отправляют умышленно сформированные
запросы к DNS-зонам, содержащим большой объем "мусорного"
трафика."Мы пытаемся получить больше информации. В 2014 году наш
сайт регулярно атаковали хакеры, некоторые атаки, как установил наш
технический отдел, тогда были организованы из
России. Предполагаю, что кому-то очень не нравится, что мы
пишем правду, что для нас нет запретных тем или неприкосновенных
политиков. Но закрыть нам рот не удастся", – сказала
Бацман.Сайт "ГОРДОН" был запущен 22 ноября 2013 года – на
второй день протестов на Майдане. За прошедшие четыре года
издание вошло в топ украинских интернет-СМИ. Ежедневно
"ГОРДОН" читают 300–500 тыс. человек.
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