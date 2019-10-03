Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олег Волошин с трибуны Верховной Рады призвал американского миллиардера Джордж Сорос явиться в Украину и объяснить, что происходит в нашей стране.

"Пожалуй, самое системное и важное из того, что до сих пор говорил с трибуны парламента: единственный, кого стоит пригласить в Раду рассказать о реальном плане развития страны - это Джордж Сорос.