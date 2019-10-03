 Единственный, кого стоит пригласить в Раду рассказать о реальном плане развития страны - это Джордж Сорос. Нардеп Волошин - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Единственный, кого стоит пригласить в Раду рассказать о реальном плане развития страны - это Джордж Сорос. Нардеп Волошин
03.10.2019 16:16

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олег Волошин с трибуны Верховной Рады призвал американского миллиардера Джордж Сорос явиться в Украину и объяснить, что происходит в нашей стране. 

Единственный, кого стоит пригласить в Раду рассказать о реальном плане развития страны - это Джордж Сорос. Нардеп Волошин

"Пожалуй, самое системное и важное из того, что до сих пор говорил с трибуны парламента: единственный, кого стоит пригласить в Раду рассказать о реальном плане развития страны - это Джордж Сорос.

 

Все остальные лишь безвольные исполнители комплексной программы уничтожения остатков социального государства и тотальной ультралиберальной распродажи страны." - Заявил позже Олег Волошин.

 

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