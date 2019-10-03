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|Единственный, кого стоит пригласить в Раду рассказать о реальном плане развития страны - это Джордж Сорос. Нардеп Волошин
|03.10.2019 16:16
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Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олег Волошин с трибуны Верховной Рады призвал американского миллиардера Джордж Сорос явиться в Украину и объяснить, что происходит в нашей стране.