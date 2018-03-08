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Пришел в себя полицейский, госпитализированный после отравления Скрипаля
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08.03.2018 17:46
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Британский полицейский, который первым прибыл на место отравления
бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и позже впавший в
кому, уже пришел в себя и может разговаривать. 4 марта 2018 года в
Солсбери в бессознательном состоянии были найдены Скрипаль и его
дочь Фото: ЕРА Она отметила, что пострадавший в тяжелом состоянии,
однако он стабилен, находится в сознании и может говорить.Радд
добавила, что Скрипаль и его дочь Юлия по-прежнему остаются без
сознания. Их состояние критическое, но стабильное.4 марта 2018 года
в Солсбери в бессознательном состоянии были найдены Скрипаль и
его дочь. В полиции и разведке Британии считают, что к
попытке убийства Скрипаля причастны россияне, сообщило издание The
Times.Министр иностранных дел Борис Джонсон подчеркнул,
что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства
участия РФ в возможном отравлении Скрипаля.Спикер президента
РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены
подозрениями о причастности РФ к инциденту.Скрипаль –
прежний офицер российской разведки. В 2006 году его осудили за
передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году
в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля
помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка
Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании.Дом в
Солсбери прежний шпион приобрел в 2011 году.
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