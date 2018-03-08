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Доставку гумконвоя в Востоную Гуту отложили из-за активизации обстрелов
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08.03.2018 17:54
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Пресс-секретарь Красного Креста в Сирии Инжи Седки сообщила, что
дата доставки гуманитарной помощи в Восточную Гуту пока неизвестна.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Восточная
Гута – пригород Дамаска Фото: ЕРА "Ситуация очень быстро
меняется на местах, что не позволяет нам проводить операцию в таких
условиях ", – сказала она.Дата доставки гуманитарной помощи в
Восточную Гуту пока неизвестна, отметила
Седки. Война в Сирии продолжается с 2011
года. В боевых действиях участвуют правительственные войска,
оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского
государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные
силы США, России, Турции и Ирана.Восточная
Гута, пригород Дамаска, является одной из последних территорий в
Сирии, остающихся под контролем повстанцев. 24 февраля 2018
года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая содержит
призыв ко всем сторонам конфликта в Сирии немедленно прекратить
военные действия по всей стране, чтобы можно было беспрепятственно
направить гуманитарную помощь и эвакуировать больных и
раненых.Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека 25
февраля сообщал, что после принятия резолюции Совбеза
ООН обстрелы Восточной Гуты не прекратились. Сирийский
центр мониторинга за соблюдением прав человека 6 марта сообщил,
что в результате бомбардировок правительственных сил в
Восточной Гуте с 18 февраля погибло более 800 мирных жителей.5
марта в Восточную Гуту прибыл первый гумконвой ООН. 8 марта
стало известно, что войска режима президента Сирии Башара Асада 7
марта взяли под контроль половину территории Восточной
Гуты. В результате авиаударов погибло по меньшей
мере 45 мирных жителей, в том числе четверо детей.
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