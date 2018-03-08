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В Ужгороде облили краской участниц акции за права женщин. Видео
08.03.2018 18:02
Пострадавших участниц акции забрала скорая Фото: mukachevo.net видео


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