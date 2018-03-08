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Самолет Дерипаски прилетал в США за два дня до встречи олигарха с Приходько на яхте - блогер
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08.03.2018 18:10
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Неизвестно, был ли российский миллиардер Олег Дерипаска на борту
чартера, который 3 августа 2016 года приземлился в американском
Ньюарке, пишет американский блогер Скотт Стедман. По его данным,
этот же самолет 5 августа доставил российского вице-премьера Сергея
Приходько в Норвегию для отдыха на яхте миллиардера. Дерипаска
отправил частный самолет в США за два дня до встречи с Приходько
Фото: EPA Блогера заинтересовало, что этот же самолет спустя два
дня, 5 августа 2016 года, отвез вице-премьера РФ Сергея Приходько в
Норвегию, где тот присоединился к Дерипаске, отдыхавшему на яхте с
девушками из эскорта.За несколько часов до прилета джета Дерипаски,
вечером 2 августа 2016 года, глава предвыборного штаба кандидата в
президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Пол
Манафорт провел на Манхэттене встречу со своим украинским партнером
Константином Килимником, писало в сентябре 2017 года издание The
Washington Post.В переписке Килимника и Манафорта, которую
приводила газета, не раз упоминался некий ОВД. Это – инициалы
Дерипаски.Блогер Стедман отметил, что прилет джета российского
миллиардера в Штаты может быть связан с консультациями Манафорта и
Килимника. Кто был на борту самолета – неизвестно.8 февраля Фонд
борьбы с коррупцией российского политика Алексея Навального
опубликовал расследование, в котором утверждается, что вице-премьер
РФ Приходько и Дерипаска в августе 2016 года провели три дня
на яхте миллиардера вместе с "девушками из
эскорт-агентств".Дерипаска, по мнению Навального, мог быть одним из
посредников Кремля при вмешательстве в выборы президента США в 2016
году, эту тему он мог обсуждать с Приходько во время плавания на
яхте.В своем Instagram модель Настя Рыбка, которая в 2016 году
якобы состояла в отношениях с Дерипаской, опубликовала фото и видео
с яхты.Бизнесмен подал в суд на Рыбку, а также "секс-тренера"
Александра Кириллова (Алекса Лесли) за публикацию частных фото без
разрешения.25 февраля полиция Таиланда задержала Рыбку и
Лесли за незаконное проведение "секс-тренинга" в Паттайе.27
февраля Рыбка пообещала выдать американской прессе
"недостающие пазлы", подтверждающие связь российских депутатов с
политтехнологом Манафортом, президентом США Трампом и "всей
этой шумихой на выборах в США".28 февраля Рыбка и
Лесли попросили политического убежища в США.5 марта
посольство США в Беларуси заявило, что Рыбка может
претендовать только на статус беженца.6 марта модель заявила,
что записала от 16 до 18 часов разговоров Дерипаски с
различными собеседниками, во время которых звучала тема
президентских выборов в Штатах 2016 года.
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