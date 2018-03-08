Неизвестно, был ли российский миллиардер Олег Дерипаска на борту чартера, который 3 августа 2016 года приземлился в американском Ньюарке, пишет американский блогер Скотт Стедман. По его данным, этот же самолет 5 августа доставил российского вице-премьера Сергея Приходько в Норвегию для отдыха на яхте миллиардера. Дерипаска отправил частный самолет в США за два дня до встречи с Приходько Фото: EPA Блогера заинтересовало, что этот же самолет спустя два дня, 5 августа 2016 года, отвез вице-премьера РФ Сергея Приходько в Норвегию, где тот присоединился к Дерипаске, отдыхавшему на яхте с девушками из эскорта.За несколько часов до прилета джета Дерипаски, вечером 2 августа 2016 года, глава предвыборного штаба кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Пол Манафорт провел на Манхэттене встречу со своим украинским партнером Константином Килимником, писало в сентябре 2017 года издание The Washington Post.В переписке Килимника и Манафорта, которую приводила газета, не раз упоминался некий ОВД. Это – инициалы Дерипаски.Блогер Стедман отметил, что прилет джета российского миллиардера в Штаты может быть связан с консультациями Манафорта и Килимника. Кто был на борту самолета – неизвестно.8 февраля Фонд борьбы с коррупцией российского политика Алексея Навального опубликовал расследование, в котором утверждается, что вице-премьер РФ Приходько и Дерипаска в августе 2016 года провели три дня на яхте миллиардера вместе с "девушками из эскорт-агентств".Дерипаска, по мнению Навального, мог быть одним из посредников Кремля при вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, эту тему он мог обсуждать с Приходько во время плавания на яхте.В своем Instagram модель Настя Рыбка, которая в 2016 году якобы состояла в отношениях с Дерипаской, опубликовала фото и видео с яхты.Бизнесмен подал в суд на Рыбку, а также "секс-тренера" Александра Кириллова (Алекса Лесли) за публикацию частных фото без разрешения.25 февраля полиция Таиланда задержала Рыбку и Лесли за незаконное проведение "секс-тренинга" в Паттайе.27 февраля Рыбка пообещала выдать американской прессе "недостающие пазлы", подтверждающие связь российских депутатов с политтехнологом Манафортом, президентом США Трампом и "всей этой шумихой на выборах в США".28 февраля Рыбка и Лесли попросили политического убежища в США.5 марта посольство США в Беларуси заявило, что Рыбка может претендовать только на статус беженца.6 марта модель заявила, что записала от 16 до 18 часов разговоров Дерипаски с различными собеседниками, во время которых звучала тема президентских выборов в Штатах 2016 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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