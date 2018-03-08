Правоохранители составили административные материалы по матери ребенка

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что парень "не хотел идти на занятия по танцам", следовательно он позвонил своей преподавательнице и сообщил о закладке взрывчатки в ее доме.

Правоохранители составили административные материалы по матери ребенка.