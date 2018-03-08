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Начальник российской нацгвардии Золотов спел на концерте к 8 Марта
08.03.2018 18:18
Начальник нацгвардии РФ Виктор Золотов на концерте, посвященном 8 Марта, спел песню "Неотправленное письмо". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Золотов спел на концерте к 8 Марта Фото: EPA
https://www.facebook.com/oleg.kashin/videos/10156272069318112/
Как сообщила пресс-служба Росгвардии, на концерте, кроме Золотова, выступали исполнитель Александр Серов и оперная певица Ксения Дежнева.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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