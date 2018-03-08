Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд не назвала, чем конкретно отравили бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля, но известно, что речь идет не о зарине и не о VX. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Радд не назвала тип яда Фото: ЕРА Министр не озвучила название вещества, но уточнила, что оно более редкое, чем зарин, который применяли во время химических атак в Сирии.Речь, скорее только, не идет также о нервно-паралитическом токсине VX, которым убили сводного брата главы КНДР Ким Чен Ына Ким Чен Нама.Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в Солсбери в бессознательном состоянии. Сейчас их состояние называют стабильным.В полиции и разведке Британии считают, что к попытке убийства Скрипаля причастны россияне, сообщило издание The Times.Министр иностранных дел Борис Джонсон подчеркнул, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены подозрениями о причастности РФ к инциденту.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании.Дом в Солсбери прежний шпион приобрел в 2011 году.В 2012 году скончалась жена Скрипаля. При этом в свидетельстве о смерти указано, что она умерла от рака, но соседи утверждают, что женщина погибла в авиакатастрофе, отмечает издание Daily Mail.В 2017 году в России в ДТП погиб его сын. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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