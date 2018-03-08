Секретарь парткома китайской провинции Цинхай Ван Гошэн сказал,
что, по мнению населения региона, руководитель Китая Си Цзиньпин –
истинный Бодхисаттва – человек, который решил стать Буддой для
блага всех существ. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Тибетцы считают Си Цзиньпина будущим божеством Фото: EPA По
его словам, люди в деревнях говорят, что только Си Цзиньпин
является истинным Бодисаттхвой.В
буддизме Бодхисаттва – человек, который решил стать
Буддой для блага всех существ.Население провинции Цинхай,
являющейся родиной лидера буддистов далай-ламы, состоит
преимущественно из тибетцев.Си Цзиньпин был избран председателем
КНР 14 марта 2013 года. В 2017 году переизбран главой Компартии.
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