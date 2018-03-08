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видео мужчины поют, танцуют и дарят цветы женщинам.

"Уже весна у нас вокруг и девушек, что расцветают, и хирург, и гинеколог с 8 марта поздравляют. Мы решили спеть мужским коллективом, чтобы всех вас поздравить, удивить креативом" , - поют медики.

В тексте песни также говорится о том, что "обаяния девичьи" украшают коллектив больницы и коллеги "при зарплате минимальной все красивые и фигурные" .

Напомним, на Европейской площади в центре Днепра по случаю Международного дня женщин состоялась акция за равные права женщин и мужчин , против домашнего насилия и в поддержку ратификации Украиной Стамбульской конвенции.