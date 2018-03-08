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Черниговские врачи поздравили напарниц с Международным женским днем ​​танцами и пением, - ВИДЕО
08.03.2018 18:45
Черниговские врачи поздравили напарниц с Международным женским днем ​​танцами и пением, - ВИДЕО
Они сняли видеоролик
Медики Черниговского областного онкологического диспансера поздравили своих напарниц с Международным женским днем ​​песней и танцами.
Черниговские врачи поздравили напарниц с Международным женским днем ​​танцами и пением, - ВИДЕО Фото: youtube.com

 видео мужчины поют, танцуют и дарят цветы женщинам.

"Уже весна у нас вокруг и девушек, что расцветают, и хирург, и гинеколог с 8 марта поздравляют. Мы решили спеть мужским коллективом, чтобы всех вас поздравить, удивить креативом", - поют медики.

В тексте песни также говорится о том, что "обаяния девичьи" украшают коллектив больницы и коллеги "при зарплате минимальной все красивые и фигурные".

Напомним, на Европейской площади в центре Днепра по случаю Международного дня женщин состоялась акция за равные права женщин и мужчин, против домашнего насилия и в поддержку ратификации Украиной Стамбульской конвенции.

В Киеве и Ужгороде правые активисты напали на участников и участниц Марша за права женщин.

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