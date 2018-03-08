Массовое изгнание евреев из Польши в 1968 году подлежит осуждению, заявил польский президент Анджей Дуда. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Дуда выступил на церемонии по случаю 50-й годовщины студенческих протестов в Польше Фото: EPA "Мое поколение не несет ответственности за это. Но тем, кто был тогда изгнан, и семьям погибших во время протестов я хочу сказать: "Простите меня, пожалуйста, простите поляков, простите тогдашнюю Польшу за этот подлый поступок", – сказал Дуда.Он признал, что примерно 12 тысяч поляков еврейского происхождения выехали ввиду антисемитской политики правительства.В марте 1968 года польские студенты устроили массовые акции, протестуя против запрета спектакля по поэме Адама Мицкевича "Дзяды". Протесты молодежи были жестко подавлены.Правящая Польская объединенная рабочая партия обвинила в разжигании волнений сионистов. Во время антисемитской кампании евреев массово исключали из Компартии. В результате началась массовая эмиграция из страны.В 2018 году отношения между Польшей и Израилем существенно ухудшились после того, как польский парламент проголосовал за поправки к закону об Институте национальной памяти. Они предусматривают уголовное наказание за публичные обвинения в адрес Польши в преступлениях, совершенных во время Холокоста, в пособничестве нацистской Германии, военных преступлениях или преступлениях против человечности. Запрещается использовать словосочетание "польский лагерь смерти" при описании концлагерей, существовавших на территории оккупированной Германией Польши.Любой гражданин страны или иностранец, нарушивший эти нормы, будет приговорен к выплате штрафа или тюремному заключению сроком до трех лет. Исключение сделано для художественных произведений и научных дискуссий.6 февраля Дуда подписал инициативу и отправил ее в Конституционный суд, чтобы тот проверил, не ограничивает ли она свободу слова и убеждений.В МИД Израиля заявили, что закон "оспаривает историческую правду".17 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в событиях Второй мировой войны "были польские виновники, так как были и виновники-евреи, россияне, украинцы и другие, не только немцы". Президент Израиля Реувен Ривлин назвал заявление "очередным дном".Выступая перед еврейской общиной Кракова 27 февраля, Дуда опроверг утверждения, что польская власть "хочет переписать историю". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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