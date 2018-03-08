Нынешний глава министерства иностранны дел Германии Зигмар Габриэль
считает, что министр юстиции Гайко Маас сможет "превосходно"
справиться с руководством внешнеполитическим ведомством. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Гайко Маас занимает
должность министра юстиции Германии Фото: ЕРА По информации
издания, партийное руководство Социал-демократической партии
Германии должно принять решение 9 марта.Нынешний глава МИД Зигмар
Габриэль в беседе с журналистами выразил убеждение, что Маас сможет
"превосходно" справиться с руководством внешнеполитическим
ведомством.Сам Габриэль отметил, что покидает ведомство "с очень
хорошим чувством".8 марта Зигмар Габриэль сообщил, что не войдет в
новый состав правительства.Как сообщает Reuters, в
соответствии с соглашением между блоком канцлера Германии Ангелы
Меркель ХДС/ХСС и СДПГ, последняя получила право
самостоятельно выбрать кандидата на пост главы внешнеполитического
ведомства.Политический кризис в Германии продолжался с ноября
2017 года и стал самым серьезным за последние 70 лет.4
марта Социал-демократическая партия Германии выступила за
создание коалиции с блоком ХДС/ХСС во главе с
Меркель.Согласно договоренностям от 7 февраля, должность
канцлера в новом правительстве остается за Меркель.
Ее кандидатуру выдвинул президент Германии Франк-Вальтер
Штайнмайер 5 марта.ХДС и СДПГ получат по шесть министерских
портфелей. Представители ХСС займут три поста в новом
правительстве.
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