В столице Чехии прошла инаугурация президента Милоша Земана, который победил на выборах в январе 2018 года. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Земан стал президентом во второй раз Фото: ЕРА По данным радиостанции, во время выступления Земана с инаугурационной речью зал покинули ряд приглашенных политиков, в том числе представители правых партий – TOP 09 и Гражданско-демократической партии.Земан говорил, что в течение второго президентского срока намерен поддерживать национальную экономическую дипломатию и институт активного гражданства, а также высказался за введение прямых выборов мэров и гетманов. Первый президентский срок Земана начался 8 марта 2013 года. 27 января 2018 года его переизбрали главой государства.На пост президента Чехии в этот раз претендовали девять кандидатов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки земана президента года земан этот Теги: мир