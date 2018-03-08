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|Возле Славянска двух украинских военных задержали после стрельбы
|08.03.2018 19:33
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В Нацполиции и Военной службе правопорядка обещают разобраться в ситуацииШтаб АТО сообщает о задержании двух украинских военных, что открыли огонь возле города Славянск Донецкой области.
Фото: flickr.com/photos/ministryofdefenceua
"8 марта 2018 года возле г. Славянск Донецкой области, хулиганские действия двух военнослужащих Вооруженных Сил Украины привели к применению ими огнестрельного оружия. Военнослужащие задержаны", - рассказали в пресс-центре штаба АТО.
По информации штаба, органы Национальной полиции Украины и Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины в пределах служебного расследования выясняют обстоятельства, которые привели к этому.
"Этот подлый поступок имеет негативное влияние на формирование имиджа сил АТО, по завершению проведения служебного расследования виновные лица будут привлечены к ответственности", - отметили в пресс-центре штаба.
Напомним, штаб АТО зафиксировал один обстрел позиций украинских войск от начала суток 8 марта.