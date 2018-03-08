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Скрипаля отравили не зарином и не VX – СМИ
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08.03.2018 19:36
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Источники ВВС не подтверждают, что бывшего офицера российской
разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили веществами,
использованными при химатаках в Сирии и для убийства брата главы
КНДР Ким Чен Ына. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Зарин использовался в метро Токио Фото: ЕРА Ранее стало
известно, что Скрипаля отравили нервно-паралитическим
веществом. Были названы два варианта: зарин и нервно-паралитический
токсин VX.ВВС информирует, что вещество, от которого пострадал
Скрипаль, более редкое, чем зарин, который, в частности, применяли
во время химических атак в Сирии и в метро Токио в 1995 году.Речь
не идет и о VX, которым убили сводного брата главы КНДР Ким Чен Ына
Ким Чен Нама.Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в Солсбери в
бессознательном состоянии. Сейчас их состояние
называют стабильным.В полиции и разведке Британии считают,
что к попытке убийства Скрипаля причастны россияне, сообщило
издание The Times.Министр иностранных дел Борис Джонсон подчеркнул,
что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства
участия РФ в возможном отравлении Скрипаля.Спикер президента
РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены
подозрениями о причастности РФ к инциденту.Скрипаль –
прежний офицер российской разведки. В 2006 году его осудили за
передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году
в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля
помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка
Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании.Дом в
Солсбери прежний шпион приобрел в 2011 году.В 2012 году скончалась
жена Скрипаля. При этом в свидетельстве о смерти указано, что она
умерла от рака, но соседи утверждают, что женщина погибла в
авиакатастрофе, отмечает издание Daily Mail.В 2017 году в
России в ДТП погиб его сын.
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