Источники ВВС не подтверждают, что бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили веществами, использованными при химатаках в Сирии и для убийства брата главы КНДР Ким Чен Ына. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Зарин использовался в метро Токио Фото: ЕРА Ранее стало известно, что Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом. Были названы два варианта: зарин и нервно-паралитический токсин VX.ВВС информирует, что вещество, от которого пострадал Скрипаль, более редкое, чем зарин, который, в частности, применяли во время химических атак в Сирии и в метро Токио в 1995 году.Речь не идет и о VX, которым убили сводного брата главы КНДР Ким Чен Ына Ким Чен Нама.Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в Солсбери в бессознательном состоянии. Сейчас их состояние называют стабильным.В полиции и разведке Британии считают, что к попытке убийства Скрипаля причастны россияне, сообщило издание The Times.Министр иностранных дел Борис Джонсон подчеркнул, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены подозрениями о причастности РФ к инциденту.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании.Дом в Солсбери прежний шпион приобрел в 2011 году.В 2012 году скончалась жена Скрипаля. При этом в свидетельстве о смерти указано, что она умерла от рака, но соседи утверждают, что женщина погибла в авиакатастрофе, отмечает издание Daily Mail.В 2017 году в России в ДТП погиб его сын. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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