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|В Дании начался суд над подозреваемым в убийстве журналистки Ким Валль
|08.03.2018 19:41
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Датский изобретатель не признает себя виновным в убийстве шведской журналисткиВ городском суде Копенгагена 8 марта начались слушания по делу изобретателя Петера Мадсена, которого подозревают в убийстве журналистки Ким Валль на его подводной лодке.
Фото: reuters.com
Мадсен не признает себя виновным в убийстве, сообщает Sveriges Television.
Первый день судебного заседания посвятили представлению доказательств прокуратурой и допросу Мадсена.
Следующее заседание состоится 21 марта.
Во время процесса планируют допросить 37 свидетелей.
Ожидается, что приговор вынесут 25 апреля.
Напомним, Петер Мадсен - датский изобретатель, построил собственную подводную лодку. 10 августа 2017 года шведская журналистка Ким Валль, которая работала над материалом о нем, отправилась с ним в плавание на лодке "Наутилус" и исчезла. Мадсена арестовали по подозрению в убийстве.
Впоследствии в море нашли части тела Ким Валль.
Мадсен утверждал, что она скончалась на лодке в результате несчастного случая (он называл разные версии), после чего он якобы решил похоронить ее в море.
В январе стало известно, что Мадсен также обвинили в насильственных действиях сексуального характера с отягчающими обстоятельствами. Следствие пришло к выводу, что он заранее спланировал убийство.