Датский изобретатель не признает себя виновным в убийстве шведской журналистки

Мадсен не признает себя виновным в убийстве, сообщает Sveriges Television.

Первый день судебного заседания посвятили представлению доказательств прокуратурой и допросу Мадсена.

Следующее заседание состоится 21 марта.

Во время процесса планируют допросить 37 свидетелей.

Ожидается, что приговор вынесут 25 апреля.

Напомним, Петер Мадсен - датский изобретатель, построил собственную подводную лодку. 10 августа 2017 года шведская журналистка Ким Валль, которая работала над материалом о нем, отправилась с ним в плавание на лодке "Наутилус" и исчезла. Мадсена арестовали по подозрению в убийстве.

Впоследствии в море нашли части тела Ким Валль .

Мадсен утверждал, что она скончалась на лодке в результате несчастного случая (он называл разные версии), после чего он якобы решил похоронить ее в море.