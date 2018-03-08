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В Дании начался суд над подозреваемым в убийстве журналистки Ким Валль
08.03.2018 19:41
В Дании начался суд над подозреваемым в убийстве журналистки Ким Валль
Датский изобретатель не признает себя виновным в убийстве шведской журналистки
В городском суде Копенгагена 8 марта начались слушания по делу изобретателя Петера Мадсена, которого подозревают в убийстве журналистки Ким Валль на его подводной лодке.
В Дании начался суд над подозреваемым в убийстве журналистки Ким Валль Фото: reuters.com

Мадсен не признает себя виновным в убийстве, сообщает Sveriges Television.

Первый день судебного заседания посвятили представлению доказательств прокуратурой и допросу Мадсена.

Следующее заседание состоится 21 марта.

Во время процесса планируют допросить 37 свидетелей.

Ожидается, что приговор вынесут 25 апреля.

Напомним, Петер Мадсен - датский изобретатель, построил собственную подводную лодку. 10 августа 2017 года шведская журналистка Ким Валль, которая работала над материалом о нем, отправилась с ним в плавание на лодке "Наутилус" и исчезла. Мадсена арестовали по подозрению в убийстве.

Впоследствии в море нашли части тела Ким Валль.

Мадсен утверждал, что она скончалась на лодке в результате несчастного случая (он называл разные версии), после чего он якобы решил похоронить ее в море.

В январе стало известно, что Мадсен также обвинили в насильственных действиях сексуального характера с отягчающими обстоятельствами. Следствие пришло к выводу, что он заранее спланировал убийство.

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